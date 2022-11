Hoe kreeg prins Floris van Oranje de voetjes van de vloer in New York?

Ouders

Het prinselijk paar was na afloop ook nog in Freddy’s Bar, toen daar de eerste beats klonken van dj’s Frank en Floris. KLM’er Frank Houben en prins Floris draaiden al op menig feestje en ook in New York wisten ze de boel op stelten te zetten. „Ik pas mijn playlist erop aan”, verklapte dj Floris vooraf al over zijn swingende ouders. „We beginnen met een echte klassieker, iets wat zij zeker leuk vinden. Ik zit te denken aan Working nine to five van Dolly Parton.”

Prinses Margriet en prof.mr. Pieter van Vollenhoven openen het bal. Ⓒ FOTO Amelia Panico

Maar de feestelijke avond begon klassiek in de ballroom van het hotel, met een zwierige openingsdans van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven. „Een fijn weerzien met een heleboel oude bekenden”, constateerde prinses Margriet.

Goede doelen

Naast de Hollandse gezelligheid, waarvan ook de gasten zonder Nederlandse achtergrond maar mét sympathie voor de Lage Landen genoten, draaide de avond ook om iets wat juist zo in de Amerikaanse cultuur zit ingebakken: geven aan goede doelen. „We gaan vanavond meerdere bursalen ’beuren’”, zei de prinses lachend. Van Vollenhoven vulde aan: „Dat die studenten die uitwisselingen kunnen doen. Dat is de kern van de NAF. Dat is van enorme betekenis voor de contacten tussen de twee landen.”

Ondernemer Hans Duijf (l.), advocate Merel Pontier die in Texas haar client van de doodstraf wist te redden en NAF-bestuurder Henk Guitjens. Ⓒ FOTO Amelia Panico

Marnix en Mary Heersink zijn de titelsponsors van de avond. Het Nederlands-Amerikaanse echtpaar heeft onder meer met een oogkliniek in Alabama zijn eigen American Dream verwezenlijkt, en wilde nu iets teruggeven. „Het zit hier vol met energie vanavond”, volgens Marnix Heersink, en Mary vervolgde: „Maar het is ook Hollands gezellig!” Zij waren twee van de vele Amerikanen met een Nederlandse achternaam, iets dat in de VS geldt als een kwaliteitskeurmerk.

Marnix Heersink (l.), Isabelle von Polenz (m.) en Mary Heersink: Isabelle studeert in Maastricht met een beurs van het Heersink Family Global Health Internship Fund. Ⓒ FOTO Amelia Panico

De Heersinks vroegen deze avond aandacht voor Global Health. „We zijn allemaal op één planeet en we zijn kwetsbaar. De enige manier om dat op te lossen is interdisciplinair samenwerken”, sprak Mary daarover. Ambassadeur André Haspels ziet dat al om zich heen gebeuren: „Als je kijkt hoe Nederlandse en Amerikaanse universiteiten samenwerken, van Maastricht tot Groningen. Maar ook de grote farmaceutische bedrijven. Wij kunnen trots zijn op onze rol.”

Marguerite Soeteman-Reijnen, topbestuurder bij Aon, Marjan Rintel, topvrouw van KLM, prinses Aimée en prins Floris. Ⓒ FOTO Amelia Panico

„Fantastisch om zoveel Nederlanders samen te zien hier in New York”, stelde KLM-topvrouw Marjan Rintel vast, die haar eerste NAF-ball meemaakte en ook voor het eerst de afgevaardigde van haar raad van bestuur, Frank Houben als dj zag schitteren. Het feest was weer helemaal uitverkocht. „Fantastisch toch”, vond NAF-corryfee Henk Guitjens kijkend naar de volle dansvloer.

Een deel van het publiek was toen al afgezakt naar Freddy’s Bar, waar de eerste beats klonken. Zo ging het feest door tot in de vroege uurtjes, ook toen een groot deel van the city that never sleeps al op een oor lag.