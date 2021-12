Podcast met Martin Visser Hoe lang houden extreme prijsstijgingen aan?

„Met het inflatiecijfer van 5,2% kunnen we spreken van een historisch moment”, stelt DFT-collega Martin Visser. In bijna 40 jaar was het inflatiecijfer niet zo hoog en voorlopig zal het niet zomaar dalen. In een nieuwe aflevering van de podcast ‘Kwestie van Centen’ bespreekt Visser samen met DFT-collega Herman Stam hoe het komt dat de inflatie zo historisch hoog is. Ook gaan zij in op de gevolgen voor het nieuwe kabinet. Tot slot vragen Visser en Stam zich af of de centrale bankiers in paniek raken over deze extreme cijfers.