Keten probeert verstokte vleeseters te verleiden Test: Lidl legt vleesvervangers naast het echte vlees

Door Eva Segaar

In de Lidl in Huizen pakt een klant de vega-kipstukjes. Ⓒ Aldo Allessie

Huizen - Supermarktketen Lidl start in 70 filialen in Nederland met een proef. De Duitse discounter gaat de vier best verkopende vleesvervangers pal naast het vlees leggen, en de prijs lager houden in de hoop dat de consument vaker voor het plantaardige alternatief kiest.