Slechtse kwartaal Franse economie sinds 1949

De virusuitbraak heeft economieën wereldwijd hard geraakt. Zo was er in China voor het eerst in jaren sprake van krimp en ook in de Verenigde Staten eindigde de periode van ongebreidelde groei.

Het IMF rekent erop dat de wereldeconomie dit jaar met 3 procent zal krimpen. In het eurogebied zal dit 7,5 procent krimp zijn. Spanje en Italië komen lager op donderdag met gegevens over het bruto binnenlands product. De Europese Centrale Bank (ECB) komt in de middag met zijn rentebesluit.