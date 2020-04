Nieuw topmodel moet Aston Martin door coronastorm loodsen

De luxe autofabrikant die vooral bekend vanwege de optredens in de films van kaskraker James Bond mikt met de DBX vooral op vrouwelijk publiek. Naar verwachting is het nieuwe topmodel vanaf eind april in de showrooms te bewonderen.

Aston Martin gaat net als veel Europese autofabrikanten gebukt onder de beperkende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Eerder dit jaar kreeg de noodlijdende Britse luxe automaker een steuntje in de rug met een forse investering van miljardair Lawrence Stroll.

Aston Martin zal dit jaar ook nog sponsor blijven van het Formule1-team waar Max Verstappen onder contract staat.