Toename verkeerdrukte en hoge inflatie maken autoverzekering fors duurder

Een van de belangrijkste redenen voor deze stijging is de hoge inflatie. In september en oktober van 2022 bereikte deze in Nederland recordhoogtes van boven de 14%. „Autoverzekeraars merken dit ook, doordat reparaties van auto’s duurder worden en ze dus meer geld kwijt zijn bij schades”, zegt Bulthuis.

Meer schade

Daarnaast speelt mee dat de schadelast van verzekeraars weer stijgt sinds 2020. „Gedurende de coronaperiode werd er minder gereden, waardoor er ook minder schades waren.” Inmiddels, zo weet Bulthuis, is de verkeersdrukte weer toegenomen. „En is die drukte zelfs hoger dan vóór de corona. Ook dat brengt weer meer schades met zich mee, wat verzekeraars doorberekenen in hun premies”, voegt Bulthuis toe.

Stijging houdt aan

De vergelijkingssite zette ruim zestig scenario’s op een rij voor veelvoorkomende types auto’s, hoe premies zich van maand tot maand ontwikkelden tussen mei 2022 en nu. Er werden bestuurders uit verschillende woonplaatsen genomen, met verschillende leeftijden en ook diverse aantallen schadevrije jaren. Uit het onderzoek van de financiële vergelijkingssite blijkt dat vooral sinds de laatste vier maanden van 2022 de premies voor autoverzekeringen fors zijn gestegen. En volgens Bulthuis loopt die stijging nog steeds door.

Premieverschillen groot

Overigens blijven de premieverschillen tussen de verzekeraars groot. „We zien dat het verschil tussen de verzekeraar met de laagste en de gemiddelde premie vaak rond de 20 euro per maand ligt. Dat is op jaarbasis een verschil van 240 euro per jaar”, vertelt Bulthuis. „Je kunt dus flink besparen door regelmatig te controleren welke verzekeraar het voordeligst is voor je auto.”