ABN beperkt verlies op rood Damrak

De AEX-index noteerde daarop rond 09:45 uur 1,1% lager bij 587,7 punten. De AMX koerste toen 1% lager bij 874,9 punten. In Nederland stegen de consumentenbestedingen, bij een ongewijzigd krappe arbeidsmarkt.

De CAC 40 in Parijs stond 0,7% in het rood. De DAX raakte 0,6% kwijt. In Duitsland zakte staalmaker Thyssenkrupp 8% na het schrappen van dividend weg en nam staalmakers in Europa mee omlaag. In Londen won de FTSE 0,7%.

In Azië sloten beurzen met verlies, nadat de Dow Jones Index op Wall Street 0,4% lager sloot. In Hongkong sneefde een beursnotering. Futures voor opening van de Amerikaanse handel om 15.30 uur staan lager.

De stemming op beurzen wereldwijd wordt gedrukt door berichten dat de afronding van een eerste handelsakkoord tussen de VS en China waarschijnlijk dit jaar niet meer lukt. Volgens president Trump beweegt China niet genoeg. „Ze zijn nog niet waar ik ze wil hebben.” De Chinese delegatie meldde juist „voorzichtig optimistisch” te zijn.

Brentolie zakte 0,2% tot $62,25 per vat. De euro won licht tegen de dollar tot $1,1079. Bitcoin ging nog eens 0,6% omlaag tot $8038.

Op de agenda staat vandaag onder meer de notulenreeks van de laatste ECB-vergadering.

Bij de hoofdfondsen noteerde ABN Amro 1,5% verlies na de miljoenenboete wegens het niet tijdig melden van het vertrek van toenmalig topman Gerrit Zalm.

Staalmaker ArcelorMittal raakte 3,5% kwijt. Zwaargewicht ING verloor 1,6% en ook . Shell verloor 1,4% beurswaarde. Chemicaliënleverancier IMCD verloor 1,4%, het deed een overname in Colombia.

Telecombedrijf KPN en retailer Ahold Delhaize stonden dankzij een flintertje winst bij de winnaars.

Bij de middelgrote fondsen noteerde ASMI 3% verlies, metalenleverancier AMG zakte 2,2%. Flow Traders stond bij een lange lijst rode fondsen aan de winstkant op 0,4% toename.

De uitbater van snellaadstations Fastned (+2,5%) meldde de uitgifte van nieuwe obligaties met een looptijd van vijf jaar, met 6% rente.

Market maker Flow Traders bleef met 1,2% overeind.

Bij de kleinere fondsen daalde Lucas Bols 0,7% op zijn resultaten. De drankenproducent timmert aan de weg in Azië en zag de omzet en de winst stijgen in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar.

