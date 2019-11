Afgenomen handelshoop drukt op AEX

De AEX stond om kwart voor één 0,7% lager op 590,3 punten. De AMX koerste 0,4% in de min op 879,6 punten.

De overige Europese beurzen gaven eveneens een vervolg aan de recent ingezette correctie vanuit jaarrecords. De Franse CAC 40 en Duitse DAX raakten 0,3% respectievelijk 0,2% kwijt. De Britse FTSE 100 verloor 0,6%.

De indexfutures wezen op een vlakke tot iets lagere opening van de Amerikaanse handel om half vier vanmiddag.

Terwijl de stemming wereldwijd wordt gedrukt door berichten dat het twijfelachtig is dat China en de VS nog dit jaar een handelsakkoord zullen sluiten, blijft vermogensbeheerder Richard Abma van OHV hier vertrouwen in houden. „Trump probeert het politieke spel handig te spelen. Maar we zien nu toch weer dat de Chinese hoofdonderhandelaar voorzichtig positief gestemd is. Er ligt meer druk op China dan op de VS, waar de economie beter stand houdt. Misschien moet China iets meer toegegeven dan eerder gehoopt.”

Abma denkt dat na de recente terugval de beurzen de opmars snel kunnen hervatten. „Indien de economische berichten uit Duitsland en Frankrijk morgen bevestigen dat de eerdere recessieangst overdreven was, kan dit de stemming helpen. Een handelsdeal zou helemaal voor een impuls zorgen, omdat deze heel belangrijk is voor de bedrijvigheid. Zelf ben ik vooral positief over waardeaandelen, waaronder banken.”

Zorg om Hongkong

Bij de Nederlandse hoofdfondsen stond staalmaker ArcelorMittal met een min van 2,1% onderaan. IMCD verloor 1,7%. De chemicaliënleverancier doet een overname in Colombia.

ABN Amro zakte 1% na de miljoenenboete wegens het niet tijdig melden van het vertrek van toenmalig topman Gerrit Zalm.

Bij de middelgrote fondsen zakte technologiebedrijf TKH, dat de winstverwachting maandag iets verlaagde, nog eens 2,1%.

De toeleverancier aan de chipsector ASMI verloor 1,3%. Handelshuis Flow Traders stond met een winst van 1,2% bovenaan.

Smallcap Lucas Bols leverde 1% in na de publicatie van zijn resultaten. De drankenproducent timmert aan de weg in Azië en zag de omzet en de winst stijgen in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar.

De uitbater van snellaadstations Fastned zakte 1% op de lokale markt, in reactie op de aangekondigde uitgifte van nieuwe obligaties met een looptijd van vijf jaar, met 6% rente.

