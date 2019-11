Handelszorgen zetten AEX op verlies

De AEX sloot donderdag 0,7% lager op 589,9 punten. De AMX koerste 1% in de min op 874,2 punten.

Op de overige Europese beurzen bleven de verliezen beperkter. De Franse CAC 40 en Duitse DAX raakten 0,1% kwijt. De Britse FTSE 100 verloor 0,3%.

Bij sluiting van de Europese beurzen stonden de Dow Jones-index en de Nasdaq-index 0,3% lager.

Hoewel de laatste dagen negatief nieuws rond de handelsbesprekingen tussen de VS en China domineert, gelooft aandelenanalist Jan Wirken van ABN Amro nog altijd dat er dit jaar een deal komt. „Trump is er alles aan gelegen om een deal te sluiten, aangezien de importtarieven de Amerikaanse economie schaden. De hoofdonderhandelaar van China toonde zich vanochtend bovendien voorzichtig positief. De steun van de VS voor de demonstranten in Hongkong en de Oeigoeren staat een deal niet in de weg. Het akkoord zal wel beknopt blijven, zonder afspraken over intellectueel eigendom.”

Wirken kijkt voorts vooral uit naar de prognoses van banken en de detailhandelsverkopen in december. „Vooralsnog zien we grote verschillen in de verwachtingen voor de bedrijfswinsten in 2020 waarmee banken naar buiten komen. We zijn verder extra alert op de verkopen tijdens het holiday seizoen, omdat de back-to-school verkopen tegenvielen.”

De analist ziet de komende beursweken met enig vertrouwen tegemoet. „Tenzij de handelsdeal niet door zou gaan, is een grotere correctie niet waarschijnlijk en zullen de aandelenbeurzen eerder nog wat stijgen.

Vermogensbeheerder Richard Abma van OHV blijft eveneens geloven in een spoedige deal. „Trump probeert het politieke spel handig te spelen. Er ligt meer druk op China dan op de VS, waar de economie beter stand houdt. Misschien moet China iets meer toegegeven dan eerder gehoopt.”

Abma denkt dat de beurzen de opmars snel kunnen hervatten. „Indien de economische berichten uit Duitsland en Frankrijk morgen bevestigen dat de eerdere recessieangst overdreven was, kan dit de stemming helpen. Een handelsdeal zou helemaal voor een impuls zorgen, omdat deze heel belangrijk is voor de bedrijvigheid. Zelf ben ik vooral positief over waardeaandelen, waaronder banken.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen eindigde ArcelorMittal met een verlies van 2,7% onderaan. De staalmaker lijdt onder de toegenomen handelszorgen. Verfproducent AkzoNobel leverde 1,8% in.

IMCD verloor 1,4%. De chemicaliënleverancier doet een overname in Colombia.

ABN Amro zakte 0,3%. De bank heeft een boete gekregen wegens het niet tijdig melden van het vertrek van toenmalig topman Gerrit Zalm.

Uitzender Randstad hield het hoofd boven water met een plus van 0,6%.

Adyen sloot onveranderd. De betalingsverwerker sprak het bericht in een Duits tijdschrift tegen dat taxibedrijf Uber zou willen overstappen naar het Duitse Wirecard.

Bij de middelgrote fondsen eindigden de toeleveranciers aan de chipsector Besi en ASMI met minnen van 2,8% respectievelijk 2,1% onderaan.

Flow Traders profiteert van de toegenomen bewegelijkheid op de beurs en won 1,7%. Basic-Fit klom 0,3%, geholpen door een koersdoelverhoging door KBC.

Smallcap Lucas Bols leverde 0,7% in na de publicatie van zijn resultaten. De drankenproducent timmert aan de weg in Azië en zag de omzet en de winst stijgen in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar.

De uitbater van snellaadstations Fastned sloot 0,4% hoger op de lokale markt, na de aangekondigde uitgifte van nieuwe obligaties met een looptijd van vijf jaar, met 6% rente.

