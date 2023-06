Sanderink langer geschorst bij Strukton: ’allemaal omdat ik geluk in de liefde heb gevonden’

Dat doen ze na een verzoek van de raad van commissarissen van die bedrijven om Sanderink op afstand te zetten, die vinden dat hij met zijn gedrag het voortbestaan van de bouwonderneming in gevaar brengt. De Ondernemingskamer van het gerechtshof van Amsterdam ging daarin mee.

In een reactie zegt Sanderink dat zijn bedrijven Antea Group en Strukton „nu ook gestolen zijn op basis van opzettelijk valse misleidende berichtgeving”. Sanderink verwijst naar een enkele bron, zonder die te noemen.

Miljard gestolen

„Het is een vooropgezet plan vanaf november 2018. Het moment waarop ik een aantal bestuurders uit de stichting heb gezet waar mijn nalatenschap naartoe zou gaan”, stelt hij. In totaal is volgens de ondernemer in twee zittingen bij de Ondernemingskamer „voor meer dan €1 miljard van mij gestolen.” „En dat allemaal omdat ik geluk in de liefde heb gevonden”, zegt hij, doelend op zijn relatie met zijn vrouw Rian van Rijbroek, die vaak als begin van teloorgang wordt beschreven.

Een bedrijfsonderdeel van Centric is inmiddels verkocht. Sanderink: „Het verbaast mij hogelijk dat het eigendomsrecht in Nederland zo makkelijk opzij wordt geschoven. Hier zou iedereen zich zorgen over moeten maken, want de overheid pakt je eigendom dus met een pennenstreep af.”

Afstand

Bouwbedrijf Strukton stelt in een reactie dat de uitspraak van de Ondernemingskamer „bevestigt dat het in het belang van de ondernemingen van Oranjewoud en Strukton Groep is dat de heer Sanderink voor langere tijd op afstand komt te staan”.

Deze uitspraak geeft volgens Strukton benodigde duidelijkheid. Het bestuur stelt naar eigen zeggen verder te gaan met het aanwenden van ’een ruimere kapitaalpositie’. Die moet ervoor zorgen dat de continuïteit van de ondernemingen gewaarborgd is, stelt het.