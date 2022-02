ACM blokkeert betaald Belastingtelefoon-nummer

De doorschakeldiensten vroegen zo’n euro per minuut, en dat tikte door terwijl de beller was doorverbonden. Dat terwijl bellen met de Belastingtelefoon, via 0800-0543, niets kost.

Misleidend

Misleiding, concludeert de ACM. Doorschakeldiensten zijn niet per definitie verboden, „zolang het maar duidelijk is wie de aanbieder is, wat de dienst inhoudt en wat het kost. Zo niet, dan worden bellers mogelijk misleid en dan kan de ACM ingrijpen”, zegt ACM-bestuurslid Manon Leijten.

De twee 0906-nummers die doorschakelden naar de Belastingtelefoon voldeden in ieder geval niet aan de regels voor transparantie. De nummers worden voor maximaal acht weken geblokkeerd, en mogelijk helemaal ingetrokken. De partijen achter de nummers riskeren eveneens een boete, die kan oplopen tot €900.000 per overtreding.