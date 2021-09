Premium Het beste van De Telegraaf

Erfgenamen moeten ruzie over bankrekening zelf uitvechten

Amsterdam - Een bank mag er in principe vanuit gaan dat erfgenamen bij het verdelen van de erfenis er prima met elkaar uitkomen. Als later blijkt dat er wel mot is over geld dat van een rekening is gehaald, is dat de bank niet aan te rekenen.