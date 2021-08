AEX neemt gas terug na recordreeks

Rond 15.40 uur noteert de AEX-index 0,2% lager op 787,6 punten. Vanochtend tikte de graadmeter van de Amsterdamse beurs bij een stand van 792,54 punten voor de derde achtereenvolgende dag een record aan. De AMX stijgt 0,6% naar 1108,3 punten. De koersenborden in Londen (-0,6%), Parijs (-0,3%) en Frankfurt (-0,3%) kleuren rood.

Elders laten de aandelenmarkten een gemengd beeld zien. De Amerikaanse beurzen zijn vanmiddag licht lager uit de startblokken komen. Maandag sloot de Dow Jones 0,2% in de min en de Nasdaq-index 0,9% hoger.

In de Aziatische regio gingen de belangrijkste aandelenmarkten dinsdag overwegend vooruit, ondanks tegenvallende cijfers over de Chinese economie. De groei van de industrie van het land is opnieuw vertraagd en de dienstensector liet zelfs voor het eerst sinds februari 2020 een krimp zien.

Om elf uur werd bekend dat de inflatie in de eurozone in augustus 3% bedroeg tegen 2,2% in juli. Dit drukt het sentiment op de aandelenmarkten, omdat een hoge inflatie uiteindelijk tot een stijging van de rentes kan leiden. Zowel in Europa als in de VS staan de obligatierentes aan het begin van de middag iets hoger.

’Inhaalslag nabij voor waardeaandelen’

Dat veel aandelenbeurzen toch nog altijd rond recordniveaus schommelen, schrijft directeur Edwin Wierda van Wierda Vermogensbeheer toe aan het rentebeleid van centrale banken. „De Fed bevestigde vorige week nog eens dat de rente lange tijd heel laag zal blijven. Voor aandelen is er dan ook geen goed alternatief.”

Hij wijst er wel op dat er bij de AEX sprake is van een vertekening. „Een wezenlijk deel van de stijging is dit jaar te danken aan de sterke prestaties van de zwaarwegende chipaandelen, zo is ASML goed voor 19% van de index. Waardeaandelen zoals Unilever blijven achter. Mij zou het niets verbazen als deze binnenkort een inhaalslag gaan maken, zoals we in november vorig jaar ook zagen.”

In de AEX gaat Prosus met een winst van 5,8% stevig aan kop. De techinvesteerder herstelt na de zwakte in de afgelopen weken in reactie op de aangekondigde aankoop van het Indiase betalingsbedrijf BillDesk voor $4,7 miljard.

Philips wint 2,4%. Het zorgtechnologieconcern profiteert van een koopadvies van ING.

Staalgigant Arcelor Mittal (-2,4%) is de grootste verliezer in de AEX. Verlichtingsproducent Signify levert 1,6% in.

Biotechnologiebedrijf Galapagos blinkt bij de middelgrote fondsen met een winst van 7,4% uit. Topman en medeoprichter Onno van de Stolpe kondigde aan te vertrekken zodra een opvolger is gevonden. Laadpalenleverancier Alfen volgt met een vooruitgang van 3,5%.

NX Filtration wint op de lokale markt 6,3%, in reactie op het bericht dat in het eerste halfjaar een stevig verlies is geleden. De producent van waterzuiveringsmembramen ging in juni naar de beurs.

