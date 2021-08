Galapagos in trek op iets hogere beurs

De AEX staat na tien minuten handel 0,2% hoger op 790,4 punten. De AMX stijgt 0,3% naar 1104,4 punten.

Ook de andere Europese beurzen zijn met kleine plussen geopend.

De futures wijzen op een licht hogere opening van de Amerikaanse beurzen om half vier. Maandag sloot de Dow Jones 0,2% lager en de Nasdaq-index 0,9% hoger.

In de Aziatische regio gingen de belangrijkste aandelenmarkten dinsdag overwegend vooruit. De Nikkei in Tokio sloot 1,1% hoger in navolging van de nieuwe recordstanden op Wall Street. De beurzen in Shanghai en Hongkong wonnen, ondanks tegenvallende cijfers over de Chinese economie. Uit gegevens van de Chinese overheid bleek dat de groei van de omvangrijke industrie van het land in augustus opnieuw is vertraagd door lokale coronamaatregelen, hogere prijzen voor ruwe materialen en een afnemende export. De Chinese dienstensector liet zelfs voor het eerst sinds februari 2020 een krimp zien.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen gaat Prosus met een winst van 2,2% aan kop. De techinvesteerder koopt het Indiase betalingsbedrijf BillDesk voor $4,7 miljard.

De toeleveranciers aan de chipsector ASMI en ASML volgen met plussen van 0,8%.

Medisch techbedrijf Philips wint 0,8%, na door ING op de kooplijst te zijn gezet.

Biotechnologiebedrijf Galapagos blinkt bij de middelgrote fondsen met een winst van 3% uit. Topman en medeoprichter Onno van de Stolpe kondigde aan te vertrekken zodra een opvolger is gevonden.

