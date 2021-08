Prosus bovenin hogere AEX

De AEX staat om tien uur 0,4% hoger op 792,1 punten. De AMX stijgt 0,6% naar 1108,3 punten.

Ook op de meeste andere Europese beurzen blijven kopers de overhand houden. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 klimmen 0,5% respectievelijk 0,2%. De Britse FTSE 100 blijft achter met een stand rond het slot van maandag.

De indexfutures wijzen op een licht hogere opening van de Amerikaanse beurzen om half vier. Maandag sloot de Dow Jones 0,2% lager en de Nasdaq-index 0,9% hoger.

In de Aziatische regio gingen de belangrijkste aandelenmarkten dinsdag overwegend vooruit, ondanks tegenvallende cijfers over de Chinese economie. De groei van de industrie van het land is opnieuw vertraagd en de dienstensector liet zelfs voor het eerst sinds februari 2020 een krimp zien.

Directeur Edwin Wierda van Wierda Vermogensbeheer schrijft de aanhoudende stijgingen van de aandelenbeurzen vooral toe aan het rentebeleid van centrale banken. „De Fed bevestigde vorige week nog eens dat de rente lange tijd heel laag zal blijven. Voor aandelen is er dan ook geen goed alternatief.”

Hij wijst er wel op dat er bij de AEX sprake is van een vertekening. „Een wezenlijk deel van de stijging is dit jaar te danken aan de sterke prestaties van de zwaarwegende chipaandelen, zo is ASML goed voor 19% van de index. Waardeaandelen zoals Unilever blijven achter. Mij zou het niets verbazen als deze binnenkort een inhaalslag gaan maken, zoals we in november vorig jaar ook zagen.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen gaat Prosus met een winst van 4,2% aan kop. De techinvesteerder koopt het Indiase betalingsbedrijf BillDesk voor $4,7 miljard.

Medisch techbedrijf Philips wint 2,2%, na door ING op de kooplijst te zijn gezet.

De toeleveranciers aan de chipsector ASMI en ASML volgen met plussen van 1,2%.

Dataleverancier Wolters Kluwer stijgt 0,2%, gecorrigeerd voor het ex-dividend gaan van €0,54 per aandeel.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield verliest 1,4%. Shell levert 0,9% in.

Biotechnologiebedrijf Galapagos blinkt bij de middelgrote fondsen met een winst van 6,1% uit. Topman en medeoprichter Onno van de Stolpe kondigde aan te vertrekken zodra een opvolger is gevonden.

Laadpalenleverancier Alfen volgt met een vooruitgang van 2,4%.

NX Filtration wint 3,8%, in reactie op het bericht dat in het eerste halfjaar een stevig verlies is geleden. De producent van waterzuiveringsmembramen ging in juni naar de beurs.

