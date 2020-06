Pensioenfonds ABP: ’Kortingen dreigen in 2021’

Bekijk ook: Grote pensioenfondsen zitten nog steeds onder de kortingsgrens

Wegens de coronacrisis afgesproken dat pensioenfondsen niet hoeven te korten als ze per beloofde euro aan pensioen minimaal 90 cent in kas hebben. Normaal gesproken moet dat 1 euro zijn.

Zelfs met de nieuwe grens weet het ABP niet of het het wel gaat redden. „Op dit moment verkeert ABP nog in de gevarenzone en is de kans op pensioenverlaging in 2021 reëel. We zullen eind van dit jaar de balans op moeten maken”, zegt ABP tegen ANP.