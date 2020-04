’Eigenlijk hebben we al eurobonds’

Carsten Brzeski Ⓒ ARMANDO BABANI

BERLIJN - De verhitte strijd op de Europese bühne over eurobonds is voorlopig door de noordelijke landen gewonnen. Maar dat zet kwaad bloed in Zuid-Europa, waarschuwt ING-hoofdeconoom Carsten Brzeski: „Het was beter geweest om de oplossing via de ESM-spaarpot een nieuwe naam zoals coronabonds te noemen.”