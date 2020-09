Huurstijging door het dak

Dat blijkt uit nieuwe cijfers die het CBS maandag bekendmaakt. De stijging is vooral het gevolg van de hogere inflatie in 2019. De maximale huurverhoging bestaat uit de inflatie van het voorgaande jaar plus een toeslag die afhankelijk is van het huishoudinkomen van de huurder.

Het inflatiecijfer steeg van 1,6% in 2018 naar 2,6% in 2019. De hoge inflatie van 2019 is voor een groot deel toe te schrijven aan de verhoging van het lage btw-tarief. „Huurders worden eigenlijk dubbel gepakt”, reageert woordvoerder Marcel Trip van de Woonbond. „Eerst door prijsverhogingen en nu door een stijgende huurprijs.”

De Woonbond deed eerder dit jaar een oproep tot huurbevriezing, maar minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) heeft die naast zich neergelegd.