'Licht hoger begin voor Damrak'

De Amerikaanse centrale bank kwam dinsdag tussentijds met een renteverlaging vanwege de impact van het coronavirus. De markten hadden al verwacht dat de Fed de rente tijdens de bijeenkomst later deze maand zou verlagen en waren teleurgesteld dat de centrale bank geen andere manieren heeft overwogen om de economie te stimuleren. Fed-voorzitter Jerome Powell gaf in een toelichting zelf ook aan dat de problemen die bedrijven hebben met de levering van producten niet worden opgelost door een renteverlaging.

Op macro-economisch vlak bleek dat de dienstensector in China in februari zware averij heeft opgelopen door de virusuitbraak. De graadmeter voor de mate van activiteit in de dienstensector kelderde volgens marktonderzoekers Caixin en Markit vorige maand naar een dieptepunt van 26,5, van 51,8 een maand eerder. Een stand van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp. Het is voor het eerst sinds de metingen begonnen bijna vijftien jaar geleden dat die graadmeter onder een stand van 50 is gezakt.

Arcadis

Bij de bedrijven liet Arcadis weten dat financieel topvrouw Sarah Kuijlaars haar functie per direct neerlegt. Ze vertrekt om persoonlijke redenen en met wederzijdse instemming, meldt het ingenieurs- en adviesbureau. De raad van commissarissen begint met de zoektocht naar haar opvolger.

Automatiseerde Ctac kondigde aan een "strategisch" meerderheidsbelang van 75 procent te nemen in Oliver IT, een specialist in integratie en softwareontwikkeling. Een overnamesom werd niet gemeld. Oliver heeft zo’n veertig medewerkers en een jaaromzet van circa 6 miljoen euro. Volgens topman Pieter-Paul Saasen zal de aankoop direct bijdragen aan de winst per aandeel van Ctac.

Europese beurzen

De Europese beurzen sloten dinsdag met winst. De AEX-index klom 1,5 procent tot 550,22 punten en de MidKap kreeg er 2,7 procent bij tot 860,47 punten. Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 1,1 procent. De beurs in Milaan won 0,4 procent. Wall Street deed een flinke stap terug. De Dow-Jonesindex eindigde 2,9 procent lager op 25.917,41 punten. De brede S&P 500 zakte 2,8 procent en technologiebeurs Nasdaq leverde 3 procent in.

De euro noteerde op 1,1154 dollar tegenover 1,1174 dollar op een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 1,2 procent in prijs tot 47,75 dollar. Brentolie werd 1,1 procent duurder op 52,44 dollar per vat.