Dow op winstje naar record, olie gewild in winterstorm

De Dow Jones-index sloot na een volatiele handelsdag met 0,2% winst, ruim 60 punten. De S&P 500 verliest een fractie en de technologiebeurs Nasdaq gaat 0,5% in het rood de handel uit.

Bekijk ook: Opgewekte AEX stap dichterbij 700 punten

De Amerikaanse dollar sterkte nog eens 0,2% aan tot €0,8257. Amerikaanse WTI-olie stijgt 0,2%.

Door het koude weer vallen oliebedrijven stil. Er is voor 2 miljoen vaten per dag minder aan productie, terwijl de vraag door de koud bij energiecentrales groot is.

Grote uitslagen

Goud verliest 1,6% tot $1795. Volgende week volgt de stemming over het steunpakket van $1900 miljard in het Huis van Afgevaardigden.

Bekijk ook: Lockdown duwt Nederland richting recessie

Washington kijkt ook naar sancties tegen bedrijven die werken aan Nordtream 2, de pijplijn vanuit Rusland richting Duitsland. Sancties zijn onder president Trump al aangekondigd.

President Biden onderzoekt, nu het werk is hervat, of de tientallen betrokken constructeurs worden aangepakt, meldt de Wall Street Journal.

Bekijk ook: Bonanza aan beursgangen op komst in Amsterdam

Oliebedrijven als Chevron (+2,1%), Marathon Oil (+6,8%), Occidental Oil (+4%), Apache (+6,3%) en Marathon Petroleum (+2,6%) noteren in de kop van de S&P 500.

Ook zakenbanken Goldman Sachs (+1,8%) en JPMorgan Chase (+2,4%) koersten bovenin mee.

Verzekeraar Progressive neemt Protective Insurance over, de laatste stijgt 39,8% op de deal.

Het aandeel Palantir verliest 12,8%. Het softwarebedrijf dat toeleverancier is aan de defensiesector meldde een kwartaalomzet die 40% hoger lag dan het jaar ervoor.

CVS Health zakt bijna 5%. Het meldt een winst per aandeel die 6 dollarcent boven verwachting uitkwam voor het derde kwartaal.

Southwest Airlines (-0,4%) rapporteert een aansterking van het aantal reizen te verwachten in februari en maart.

Vastgoedstrijd

De overname in vastgoedgroep CoStarGroup doet opnieuw een bod op concurrent CoreLogic. Eerder deden private-equitybedrijven een bod Stone Capital en Insight een bod tegen $80 per aandeel in cash. CoreLogic wint 7%.

Hotelketen Marriott reageert 0,3% hoger op het plots overlijden van zijn bestuursvoorzitter Arne Sorenson.

AutoNation wint 1,3%. De autoverkoper deed met het beter dan de verwachte winst $0,42 per aandeel over afgelopen kwartaal.

Het softwarebedrijf MicroStrategy van Michael Saylor zakt 7,7%. Het kondigde aan voor nog eens $600 miljoen bitcoin op zijn balans te zetten.

Over de smartwatch die Facebook (+1,3%) op de markt wil brengen, met berichtennieuws en controles van de gezondheid, meldde The Information meer details. Verkopen zouden volgend jaar beginnen.

Apple (-1,6%) regeert op de bevestiging tegen de Financial Times dat autobouwer Nissan geen samenwerking is aangegaan voor de bouw van zelfrijdende auto’s.

Onderzoek Nvidia

Chipmaker Nvidia wint 2,5%. Het ligt onder de loep van de Federal Trade Commission, de handelsautoriteiten. Onderzoek is gestart naar de overnamedeal van het Britse Arm tegen $40 miljard. Tegen de overname hadden Alphabet (Google), Qualcomm en Microsoft bezwaar aangetekend.

Farmaceuten Sanofi en Brystol-MeyersSquibb reageren op de aankondiging dat zij $834 miljoen betalen aan Hawaï vanwege fouten met hun bloedverdunner Plavix. Zij hebben volgens een aanklacht bepaalde categorieën patiënten nagelaten te waarschuwen voor de schadelijke gevolgen.

Toyota zakt 2,5% weg. De autobouwer meldt uitval in negen fabrieken in Japan als gevolg van de zware aardschokken.