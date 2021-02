Futures: Wall Street naar winst, Palantir met tech-aandelen in vizier

Beurzen in New York openen dinsdag, na sluiting maandag wegens President’s Day, met lichte winst. Op kwartaalresultaten en overnames volgen forse koersuitslagen. Delen van de VS lijden onder grote stroomuitval door winterweer. Aankopen van bitcoin door bedrijven staan in de belangstelling: de cryptomunt is door de grens van $50.000.