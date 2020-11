DSM leunt in crisis op voedingsmiddelentak

De materialentak van DSM gaat gebukt onder de malaise in onder meer de auto-industrie, waarvoor het speciaalchemiebedrijf onder andere plastics produceert. De omzet bij materialen lag in het derde kwartaal van dit jaar met €362 miljoen 17% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) lag bijna een derde lager en kwam uit op €62 miljoen.

Sterke verbetering

DSM geeft overigens aan dat de materialen tak in september en het begin van het vierde kwartaal een sterke verbetering heeft laten zien. Tegen het einde van het derde kwartaal wist DSM weer grotere volumes aan de man te brengen. Die verkopen stortte in het tweede kwartaal in met name door wegvallende vraag in de automotive.

Bij de divisie nutrition die voedingsmiddeleningrediënten en voedingssupplementen produceert, bleef de omzet stabiel op ruim €1,5 miljard en steeg het bedrijfsresultaat met 7% tot €340 miljoen.

"’DSM heeft met voeding een goed fundament’"

Dit vindt DFT-verslaggever Gert van Harskamp:

„Hoewel de materialentak van DSM heel hard geraakt is door de coronacrisis, laat de chemiereus met de voedingsmiddelentak nutrition zien over een sterk fundament te beschikken die voorkomt dat het bedrijf door de bodem zakt.”

Voor geheel DSM daalde de omzet in de periode juli tot en met september van €2,04 in 2019 tot €1,96 miljard dit jaar. Het aangepaste bedrijfsresultaat lag met €383 miljoen een klein procentje lager en de aangepaste nettowinst kwam uit op €176 miljoen, een vijfde lager dan in het derde kwartaal van 2019.

Rekening houdend met de impact van corona noemt DSM de prestaties ’robuust’, hoewel het concern in het derde kwartaal erg veel last had van negatieve wisselkoerseffecten. „In de eerste negen maanden van 2020 zijn we getroffen door Covid-19, waarbij nturition over het algemeen goed presteert, maar de divisie materialen fors wordt getroffen”, stellen de co-ceo’s Geraldine Matchett en Dimitri de Veeze van DSM in een gezamenlijke verklaring. „Tijdens deze periode hebben we tijdig maatregelen genomen om de winstgevendheid te beschermen en een kasstroom te genereren.”

Vooruitzichten

Zo verkocht DSM eind september voor €1,6 miljard zijn onderdeel dat harsen, coatings en bestanddelen voor verf en kabels produceert aan het Duitse Covestro. DSM heeft eerder dit jaar zijn algemene winstvooruitzichten voor het volledige jaar 2020 opgeschort vanwege de onzekerheden die corona ban de materialentak veroorzaakt. Voor de voedingstak verwacht DSM dit jaar minsten een midcijferige stijging van het aangepaste bedrijfsresultaat te realiseren.