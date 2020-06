Corona drukt pret niet: steeds meer huisdieren in China

Dat schrijft Robeco in een rapport. Volgens het onderzoeksbureau is de trend ’recessie proof’. De verwachting is dat ook tijdens de coronacrisis het succes van de huisdierensector een blijvertje is.

Huisdier als familielid

Niet zo vreemd, een onderzoek in de Verenigde Staten liet zien dat bijna negen op de tien mensen hun huisdier als een volwaardig familielid beschouwen. Dan houdt geen crisis de goede zorg voor huisdieren tegen.

De meeste huisdieren worden gehouden in de Verenigde Staten en Europa , vooral in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. In China begint de huisdierenmarkt ook aan te trekken: de verwachting van Robeco is dat de Chinese huisdieren producten markt gemiddeld met 14% gaat groeien in de komende jaren.

Verser en gezonder

Maar waarom gaat er steeds meer geld naar huisdieren toe eigenlijk? Het is niet alleen omdat de huisdierenmarkt zelf groeit. De blikjes Whiskas lijken niet goed genoeg meer te zijn voor de gewone poes: ’er wordt meer geld besteed aan verser en gezonder voedsel voor huisdieren’, aldus Robeco.

Voeding is het grootste onderdeel van de huisdierensector, met 40%. Een derde van het totaal gaat op aan medische zorg, en nog eens 30% aan bijvoorbeeld kappersbeurten voor de hond en andere verzorging.

Maaltijdbox voor de poes

Verder komen er ook steeds meer nieuwe producten: een maandelijkse maaltijdbox voor de poes, bijvoorbeeld, of een verjaardagspakketje met speeltjes voor de hond. Dergelijke productsegmenten blijven groeien, aldus Robeco.