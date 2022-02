Inhuur rukt toch weer op bij Ordina

Ordina zag zijn omzet in 2021 met een kleine €25 miljoen stijgen tot €394 miljoen, maar was tegelijkertijd bijna €20 miljoen meer kwijt aan medewerkers en uitbesteed werk, blijkt uit de jaarcijfers die het donderdag publiceerde. Die laatste post, die de externe inhuur laat zien, steeg van €89 naar €99 miljoen. Het bedrijfsresultaat viel daardoor €4,5 miljoen hoger uit op €35,7 miljoen.

„Het doorberekenen van de gestegen kosten door hogere salarissen en extra inhuur aan klanten blijft een uitdaging, maar daar zijn we in 2021 goed in geslaagd”, zegt cfo Joyce van Wijnen - van Donk.

Doelstelling uitgesteld

Ordina heeft ingezet op een koers waarbij het bedrijf zijn klanten, die vooral bij de overheid, industrie en het bankwezen zitten, meer bedient met teams meer meerdere specialisten, die een bepaalde verantwoordelijkheid op zich nemen. Afgelopen jaar steeg het aandeel in de omzet van deze nieuwe ’high performance teams’ echter maar mondjesmaat van 36 naar 38%.

De doelstelling om eind 2023 65% van de omzet uit die nieuwe werkwijze te halen, heeft ceo Jo Maes daarom ingeruild voor een streefpercentage van 75% in 2026. „Het duurt wat langer om onze klanten te overtuigen. Ik benader dat dan van de positieve kant: ze zijn erg tevreden met de service die ze al van ons krijgen, en houden dat graag zo.”

Het smallcapbedrijf maakte bekend voor €15 miljoen aan eigen aandelen in te kopen.