Bierbrouwers: ’Geef nachtclubs en festivals de ruimte om te ondernemen’

„Tijdens de persconferentie op 13 augustus kondigde het kabinet reguliere openingstijden voor de horeca per 20 september aan. Uitgelekt nieuws dat verplichte sluiting om 24.00 uur daarna blijft en ook de nachtclubs gesloten blijven, is daarmee een grote tegenvaller voor veel van onze horecarelaties”, reageert een woordvoerder van AB InBev Nederland, bekend van merken als Jupiler, Hertog Jan, Bud en Leffe.

Volgens de bierbrouwer is Nederland het enige land in de Europese Unie waar nog sluitingsuren voor de horeca gelden en de nachthoreca is gesloten. „Alleen in Spanje moet de horeca nog om 01.00 uur dicht. We roepen het kabinet op werk te maken van het pleidooi van Koninklijke Horeca Nederland om de horeca meer ruimte te bieden, zodat mensen verantwoord en veilig samen kunnen komen. De behoefte is groot.”

Gemengde gevoelens

Ook Heineken bekijkt de nieuwe maatregelen met gemengde gevoelens. „Dat de anderhalvemetermaatregel verdwijnt is prettig en een logisch gevolg als er aan de voordeur een coronatoegangsbewijs getoond moet worden. Maar je vraagt met die controle echt heel veel van een ondernemer die in deze lastige periode al meer dan genoeg andere zaken aan het hoofd heeft, zoals een personeelstekort”, zegt horecadirecteur Marc Josephus Jitta.

„Het is in dit licht dan ook ondenkbaar dat er straks geen financiële steun meer zal zijn. Als een toegangsbewijs de norm wordt, laat dan ook de sluitingstijd los en geef nachtclubs en festivals, net als sportevenementen, de ruimte om te ondernemen. Gelijke monniken, gelijke kappen.”