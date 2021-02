Elon Musk sluit hersens aapje aan op spelcomputer: ’Hij is niet ongelukkig’

De chip in het hoofdje van de aap is door Neuralink met minuscule draadjes aangesloten op de hersenen van het beestje, vertelde Musk in een interview op het nieuwe sociale medium Clubhouse. Dankzij de chip kan het beestje nu ’in zijn hoofd’ computerspelletjes spelen. „Het is geen ongelukkig aapje”, aldus Musk opgewekt. „Het is met het blote oog ook niet te zien waar het neuro-implantaat is ingebracht, behalve aan en stuk weggeschoren haar op zijn hoofd, als een hanenkam.”

Het in San Fransisco gevestigde Neuralink, mede opgericht door Musk in 2016, werkt aan een ’brein-machine-interface’. Of zoals Musk het omschrijft: ’een Fitbit in je hoofd met piepkleine draadjes naar je brein.’

Proeven op mensen

Neuralink doet al langer proeven op apen. Musk vertelde in 2019 al dat het tijdens tests gelukt zou zijn een aap een computer te laten bedienen. Hetzelfde is ook gelukt met varken. Op korte termijn wil het bedrijf ook proeven met mensen gaan doen. Het doel is om het brein veertig verschillende woorden per minuut te laten ’typen’. Dat zou een uitkomst zijn voor mensen die door verlamming niet kunnen communiceren.

Bekijk ook: Musk stopt computerchip in hersenen van levende varkens

Daarbij moet het niet blijven. Uiteindelijk is ’een symbiose met AI’ de missie van Musk. Dat betekent dat niet alleen data uit de hersenen gedownload kan worden, maar dat ze ook kunnen worden verrijkt met extra denkkracht of informatie, zoals een taal.

Kunstmatige intelligentie

Volgens Musk is dit van existentieel belang voor de mensheid. Hij waarschuwt al jaren voor een toekomst waarin kunstmatige intelligentie het menselijk brein radicaal voorbijstreeft en onze soort, net als de apen nu, een marginaal bestaan rest in afgelegen leefgebieden.

Alleen door het menselijk brein te koppelen aan AI, zouden we machines de baas kunnen blijven en wordt hyperintelligentie democratisch over de mensheid verdeeld, in plaats van dat het bij overheden of enkele grote bedrijven terechtkomt, zei Musk daar eerder over. „Iedereen wordt hyperslim.”

Onsterfelijkheid

Het uploaden en downloaden van het menselijk brein zou zelfs onsterfelijkheid mogelijk maken, dromen sommigen. In de Verenigde Staten bestaan bedrijven waar mensen hun brein na overlijden kunnen laten invriezen, in afwachting van technologie die na ontdooiing alle informatie in de hersenen kan uitlezen, inclusief geheugen en karakter.

Ook na het interview van Musk met Clubhouse meldden zich al mensen bij de Tesla-baas als vrijwilliger voor verdere experimenten met de neurochips. „Twintig jaar gelden heb ik een auto-ongeluk en sindsdien ben ik tot vlak onder mijn schouders verlamd”, reageerde Hamoon Kamai op het sociale medium. „Ik ben altijd beschikbaar voor klinisch onderzoek bij Neuralink.”