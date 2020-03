Column: economie heeft meer nodig dan tijdelijk crisispakket!

Met het oog daarop worden in steeds meer landen overheidsmaatregelen getroffen om de inzakkende economische groei aan te jagen. Dat is nodig, ook al omdat renteverlagingen van de centrale banken, die een belangrijk onderdeel waren bij het bestrijden van de kredietcrisis, in de huidige situatie krachteloos zijn. De geldkraan nog verder opendraaien werkt niet meer.

De overheden zijn nu aan zet om met snelle financiële tegemoetkomingen te voorkomen dat bedrijven, vooral binnen het midden- en kleinbedrijf, gaan omvallen. Daarnaast is het nodig dat met gerichte overheidsinvesteringen in de fysieke en digitale infrastructuur de productie wordt aangezwengeld en een recessie wordt voorkomen.

Overal stimulansen

Bij de maatregelen om de economische schade van het virus te beperken valt op dat ’ieder voor zich’ en het eigen economische belang voorop staan, terwijl samenwerking tussen landen juist van essentieel belang is. Zo laat Duitsland de knellende begrotingsregels los om geld in de economie te kunnen pompen. In andere landen worden er financieringsplannen voor het bedrijfsleven gelanceerd (onder andere het Verenigd Koninkrijk) en belastingverlagingen voor burgers en bedrijven ingevoerd (bijvoorbeeld de VS).

Brussel doet pogingen om met een nieuw investeringsfonds van €25 miljard kwetsbare sectoren binnen de EU te ondersteunen, zoals de zorg en het mkb. Maar ook hier geldt dat snelheid van cruciaal belang is; deze sectoren moeten onmiddellijk over deze steun kunnen beschikken en niet afhankelijk zijn van bureaucratische procedures.

Beste aanpak

De ervaring leert dat investeringsmaatregelen van overheden veelal pas op de langere termijn positieve effecten opleveren. Op dit moment zijn er juist maatregelen nodig die direct en gericht werken. Zo worden, ook in Nederland, veel bedrijven in de hotel- en reissector, maar ook het toerisme en de horeca, hard getroffen. Hun inkomsten dalen terwijl de kosten blijven doorlopen.

Om deze bedrijven te helpen is afgelopen woensdag een verruiming van de overheidsgarantie via de borgstellingskredietregeling mkb aangekondigd. Maar dit is te weinig en leidt bovendien tot hogere bedrijfsschulden en aflossingsverplichtingen.

De snelste en ’beste’ oplossingen voor de getroffen sectoren zijn de door de overheid gefinancierde werktijdverkorting en uitstel van alle verplichte afdrachten van belastingen (zoals btw) en sociale premies die deze ondernemers moeten voldoen. Schiphol en KLM kunnen met staatssteun worden geholpen.

Feestvreugde is over

Volgens premier Mark Rutte staat Nederland er goed voor. Tot voor kort was dit inderdaad het geval. De afgelopen jaren behoorde ons land met jaarlijkse groeicijfers tussen 2-3% en gezonde overheidsfinanciën tot de kopgroep van de best presterende economieën van Europa.

Deze mooie positie is vooral te danken aan het succesvolle beleid van de opeenvolgende regeringen en de ’poldersamenwerking’ met werkgevers- en werknemersorganisaties. Dit beleid en de toenmalige investeringen zijn inmiddels uitgewerkt en ook de polder staat onder druk.

Niettemin overheerst in politiek Den Haag nog steeds de gedachte dat Nederland economisch gezien een Europese koploper is die zich met een overvolle schatkist weinig zorgen hoeft te maken. Voor dit ’feestvreugde’-gevoel is geen basis meer. Het wordt tijd voor de realiteit die we hieronder kort weergeven.

Neergaande trend

De kopgroeppositie die we hadden zijn we kwijt. Enerzijds doordat andere landen hun bedrijfsklimaat verbeteren, maar ook door ’onverstandig’ Haags beleid dat we terugzien op de klachtenlijstjes van internationale ondernemers. Genoemd worden onze hoge werkgeverslasten, de verslechtering van het fiscale bedrijfsklimaat, de antistemming tegen het bedrijfsleven, met name multinationals, het gebrek aan technisch opgeleid personeel, de hoge lastendruk voor burgers en een overvloed aan bureaucratische regelgeving.

Daarnaast zakt ons land op belangrijke mondiale economische wereldranglijsten, zoals op het terrein van innovaties en R&D. Maar ook als handelsland worden we lager gewaardeerd en winnen andere landen als het gaat om de kwaliteit van het hoger onderwijs.

Anti-vrijhandel

Nederland wordt bovendien geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die ingrijpende gevolgen hebben voor onze economie en werkgelegenheid. De belangrijkste vatten we hier kort samen. De komende jaren zal de verwachte gemiddelde economische groei lagere liggen dan voorheen. Mede als gevolgen van de vergrijzing zal deze niet hoger uitkomen dan tussen 1-1,5%. Voor de overheid betekent dit minder geld in de schatkist, terwijl de roep om extra overheidsuitgaven voor de publieke sector en het klimaatbeleid alleen maar toeneemt.

De open Nederlandse economie wordt hard getroffen door de mondiale trend van antiglobalisering en antivrijhandel is. Steeds meer landen kiezen voor nationale belangen waarbij eigen bedrijven en werknemers door de overheid worden bevoordeeld en handelsbelemmeringen worden ingevoerd om deze tegen het buitenland te beschermen. Dit protectionisme, aangewakkerd door het America First-beleid van Donald Trump, pakt slecht uit voor onze export.

Vestigingsklimaat

In het kader van deze trend is er tussen landen ook een keiharde concurrentiestrijd ontstaan om uit het buitenland topbedrijven, start-ups en toptalenten aan te trekken, vooral op het terrein van digitalisering en nieuwe technologieën. Met het oog daarop creëren steeds meer landen ’het beste’ internationale bedrijfsvestigingsklimaat (lage lasten, lage belastingen, aantrekkelijke regels voor hoog geschoolde technici en tech start-ups, subsidies enz.). Nederland behoort hier tot de verliezers.

Daarbij speelt ook een rol dat onze overheid en het bedrijfsleven onvoldoende hebben geïnvesteerd in digitaliseringsprocessen, innovaties en nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie.

Achterhoede

Politiek Den Haag heeft voor bovenstaande ontwikkelingen veel te weinig oog gehad en wordt nu geconfronteerd met het feit dat Nederland in Europa geen economische koploper meer is, maar op weg is naar de achterhoede, zeker als de Brexit verkeerd afloopt. En dit heeft negatieve gevolgen voor onze toekomstige groei, werkgelegenheid en welvaart.

Tegen deze achtergrond zou Rutte III nu nog moeten starten met een sterkte-zwakteanalyse van onze internationale positie op dit vlak, zodat de uitkomsten een rol kunnen spelen bij het beleid van een nieuw kabinet.

Willem Vermeend is internetondernemer en deeltijd hoogleraar economie aan de Open Universiteit. Hij was staatssecretaris en minister. Rick van der Ploeg is econoom en oud-staatssecretaris, momenteel hoogleraar aan de Universiteit van Oxford en de VU. Reageren? Mail naar [email protected].

