Startup maaltijdbezorger zet stap naar beurs VS toe

Vier voormalige studenten van de Amerikaanse universiteit Stanford hebben de technologie achter de bezorging van voorbereide maaltijden uit restaurants ontwikkeld. Vorig jaar werd de bezorgdienst uitgebreid naar 4000 steden in Amerika en Canada.

DoorDash dat in 2013 het licht zag, wil in totaal $100 miljoen ophalen met de beursgang. Het bedrijf behaalde in de eerste negen maanden van dit jaar een omzet van $1,9 miljard.

De beurswaarde van Doordash wordt geschat op $16 miljard. De zakenbanken Goldman Sachs en JPMorgan helpen mee om de aangekondigde aandelenemissie in de markt te zetten,

Topman en medeoprichter Tony Xu die als kind met zijn ouders mee kwam uit China naar Amerika, benadrukte dat de bezorgdienst vooral is opgezet voor particulieren.

In Amerika heeft DoorDash een groter marktaandeel dan JustEat Takeaway.