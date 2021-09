Justitie doet inval bij Amsterdams advocatenkantoor

Binnenland

Verdachte opgepakt in onderzoek naar schoolbranden Oss

De politie heeft woensdagavond een 22-jarige man opgepakt die vlak daarvoor aan de Molenstraat in Oss een prullenbak in brand zou hebben gestoken. De politie onderzoekt of de man ook te maken heeft met eerdere brandstichtingen in de Brabantse stad, onder meer in drie scholen. De politie vermoedt dat...