Beursblog: AEX opent licht hoger, ASML koerst het hoogst

Door redactie DFT Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Beleggers zijn de hele week al in afwachting van wat vanmiddag eindelijk gaat gebeuren: de toespraak van Jerome Powell. De Amsterdamse beurs opende licht hoger. De AEX staat een kwartier na opening 0,3% hoger en de Midkap 0,2% in de plus.