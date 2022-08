Beursblog: Dow Jones stort 1000 punten in op vrees meer inflatie

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Amsterdam - De beurzen in New York gingen vrijdagavond laat nog harder onderuit, tot een verlies van 1000 punten. Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell waarschuwde eerder voor groeivertraging, hij ziet dat de inflatie hoog blijft en mogelijk oploopt. Nieuwe rentestappen zijn nodig, de Amerikaanse economie zou ’some pain’ moeten doorstaan. Ook de ECB zou een forse renteverhoging overwegen. De AEX is vrijdag 1,8% lager gesloten. Just Eat Takeaway werd tot 8% verlies verkocht.