Beursblog: inflatie-alarm Powell doet Dow 750 punten kelderen

Repareer energiecrisis niet met belastinggeld maar geef ondernemers ruimte

In een land waar falende politici erin slagen elk probleempje uit te laten groeien tot een crisis is er nog maar één groep Nederlanders waar we iets van mogen verwachten: ondernemers. Het is tegenwoordig hip - zelfs in VVD kringen - om ondernemers niet meer te zien als oplossing, maar als probleem. ...