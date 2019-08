’Duitsland kan €50 miljard inzettenm om economie te stimuleren’

Van een onzer verslaggevers

Scholz suggereerde dat Duitsland dat bedrag kan gebruiken om via fiscale maatregelen de economie weer te stimuleren. Dat is volgens hem het bedrag wat de vorige crisis Duitsland kostte en wat nu mogelijk ingezet kan worden. In de afgelopen jaren stuurde de Duitse regering steevast op een begrotingsevenwicht en het verlaagde z’n schulden tot minder dan 60% van het bruto binnenlands product. Volgens Scholz is het mooie van dat gegeven dat er nu ruimte is om in te grijpen.

Handelsoorlog raakt Duitsers

Dat lijkt nodig omdat de naderende Brexit en de aanhoudende handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten voor spanningen zorgt die de Duitse economie geen goed doen. „We komen in een lastige fase”, zei bondskanselier Angela Merkel vorige week al. Nu voegt Scholz, tevens vice-kanselier, zich bij haar. „Ons belangrijkste probleem is onzekerheid”, zei Scholz, daarbij ook nadrukkelijk wijzend naar de handelsoorlog. Die handelsoorlog lijkt voorlopig ook nog niet voorbij.

Recessie op komst

De laatste economische indicatoren voor Duitsland zitten tegen. Duitsland nadert een recessie, als het land voor het eerst in zes jaar tijd weer twee kwartalen op rij van krimp bereikt.

Want niet alleen kromp de economie in het tweede kwartaal met 0,1% en kwam de productie in de industrie op het laagste niveau in zeven jaar, maar ook de verwachtingen van producenten zijn niet rooskleurig. Toch verwacht Duitsland voor heel 2019 nog een economische groei van 0,5%.