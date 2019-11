'Strategische deal voor Altice-dochter'

SFR maakte bekend het Franse glasvezelbedrijf Covage over te nemen voor een bedrag van 1 miljard euro. Die waardering is in lijn met de waardering die Goldman hanteert per aansluiting per huishouden. Daarbij moet SFR kunnen profiteren van synergievoordelen. Verder zal de impact op de financiële huishouding gering zijn, omdat het door de deal ook direct omzet toevoegt.

Goldman wijst er verder op dat Altice werk blijft maken van het verkopen van onderdelen, herfinancieringen en het aanjagen van groei op eigen kracht. Dat alles komt de aantrekkelijkheid van het aandeel Altice ten goede, aldus Goldman.

De bank blijft bij zijn koopadvies op Altice. Het aandeel noteerde maandag omstreeks 11.15 uur 1 procent lager op 5,15 euro.