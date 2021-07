Hardere hand in China tegen eigen techreuzen werpt schaduw over opkrabbelend Prosus

AMSTERDAM - Na de zeer goede gang van zaken bij de start van 2021 is techinvesteerder Prosus vooral in de voorbije handelsdagen tegen zware averij opgelopen. De strengere aanpak van Chinese techbedrijven in eigen land heeft de animo van beleggers in deze aandelen fors getemperd. Het AEX-fonds dat een groot belang heeft in het Chinese technologieconcern Tencent werd daardoor ook hard geraakt, al volgde woendag een stevig herstel.