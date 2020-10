Wibra België failliet verklaard

Door de faillissementsuitspraak verliezen 439 werknemers hun baan. Alle Wibra-winkels in België blijven vanaf vrijdag voorlopig dicht. De kwestie heeft geen effect op de Nederlandse activiteiten van de onderneming.

Drie curatoren moeten nu kijken hoe het verder moet met Wibra België. De kans bestaat nog altijd dat de voorgenomen reorganisatie gewoon wordt doorgevoerd.

Wibra België lijdt al jaren verlies. In juli kondigde de van huis uit Nederlandse onderneming aan dat het een aanvraag voor een gerechtelijke reorganisatie zou indienen. Van de 81 Wibra-winkels in België zouden volgens het plan 36 winkels overblijven. Volgens een woordvoerder zal het bedrijf bij een eventuele doorstart proberen om het oude personeel weer aan te nemen.

De keten had plannen om ruim de helft van zijn Belgische vestigingen te sluiten, en door te gaan met 36 filialen en 183 medewerkers.

