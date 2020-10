Wibra België vraagt faillissement aan

Een reorganisatie van Wibra België kon niet doorgaan na een vonnis van de rechtbank in Gent. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Wibra heeft faillissement aangevraagd voor zijn 81 Belgische winkels. Dat was onvermijdelijk nadat een rechter in Gent een streep had gezet door plannen voor een doorstart. De banen van 439 mensen staan door het bankroet op de tocht.