Europese gasprijs omhoog na opstand Wagner Groep

Op de Amsterdamse gasbeurs steeg de prijs met ruim 13% tot bijna €37 per megawattuur. De Russische gasleveringen aan Europa zijn vanwege de oorlog in Oekraïne sterk geslonken, maar er komt nog wel altijd veel gas naar Europa via onder meer pijpleidingen door Oekraïne. De opstand van Wagner roept vragen op bij gashandelaren over de betrouwbaarheid van die Russische gasleveringen.

Verstoringen gasprijs

De Europese gasprijs is deze maand met ongeveer 30% gestegen door verstoringen van gasleveringen uit Noorwegen vanwege onderhoudswerkzaamheden aan Noorse gasvelden en installaties. Verder stuwde het warme weer de vraag naar stroom voor airconditioners en ventilatoren. Ook is er toenemende concurrentie voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) vanuit Azië vanwege een hittegolf in die regio.

Bekijk ook: Europese gasprijs weer omlaag na eerdere stijging

Energiespreekuur

Heb je trouwens vragen over de gasprijs? Of wil je iets weten over variabele, dynamische of vaste energiecontracten? Stuur je vraag dan nu naar het energiespreekuur dat De Telegraaf organiseert in samenwerking met Gaslicht.com, ACM/ConsuWijzer, Energie-Nederland en Milieu Centraal: energiespreekuur@dft.nl. Dan krijg je dinsdag gratis antwoord van een energie-expert.