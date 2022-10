Voormalig Eneco-baas Ruud Sondag treedt aan als interim-topman Schiphol

De druk op Benschop om op te stappen nam steeds verder toe. Sinds de meivakantie waren er aanhoudend problemen op de luchthaven met lange rijen en reizigers die hun vluchten missen. Ook moesten luchtvaartmaatschappijen vluchten schrappen wegens de drukte. Schiphol kampt onder andere met een tekort aan beveiligers, maar ook bij de bagageafhandeling is de situatie nijpend.

Het is de bedoeling dat Sondag aanblijft tot 31 augustus volgend jaar. Volgens Schiphol wordt er ook gezocht naar een definitieve opvolger van Benschop, maar dat proces neemt enige tijd in beslag. De raad van commissarissen van de luchthaven wilde niet zo lang zonder krachtige topman zitten en achtte het daarom noodzakelijk om snel iemand aan te wijzen die tijdelijk de dagelijkse leiding van Schiphol op zich neemt.

Het is nu aan Sondag om de operationele processen bij Schiphol "snel en grondig" op het niveau te brengen dat passagiers en luchtvaartmaatschappijen zouden mogen verwachten. Sondag was eerder onder meer topman van energiebedrijf Eneco en afvalverwerker Van Gansewinkel. Schiphol denkt dat hij "met zijn kennis en ervaring van complexe en arbeidsintensieve organisaties" de aangewezen persoon is voor de tijdelijke functie.

Sondag laat in een verklaring weten "enorm gemotiveerd" te zijn om Schiphol weer op de rit te krijgen. "Structurele verbetering is essentieel voor de reiziger, voor luchtvaartmaatschappijen en voor Nederland", benadrukt hij. Sondag is nu ook nog commissaris bij onder andere ProRail en het Havenbedrijf Rotterdam. Die posities zal hij neerleggen om zich volledig te kunnen richten op Schiphol