Nederland heeft nu één kerncentrale die energie opwekt, in het Zeeuwse Borssele.

Amsterdam/Stockholm - Vattenfall wil best een nieuwe kerncentrale in Nederland exploiteren, als ons land daarom zou vragen. Dat zegt topman Magnus Hall van het moederbedrijf van Nuon in gesprek met De Financiële Telegraaf, tijdens een toelichting op de halfjaarcijfers van de elektriciteitsreus.