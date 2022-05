Waakhond trekt stekker uit betaalde nepnummers Belastingtelefoon

Een doorschakeldienst is niet per definitie verboden, maar een aanbieder moet wel duidelijk maken wie hij is, wat de dienst inhoudt en dat de kosten blijven doortikken na het doorschakelen.

In deze gevallen betaalden bellers 90 en 100 cent per minuut voor het gratis belastingadvies. De ACM heeft de nummers in februari al geblokkeerd, maar nu pas bekendgemaakt. Nader onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat het intrekken terecht was, aldus de consumentenwaakhond.

Bellers komen meestal via Google op het betaalde nummer van de doorschakeldienst. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is van plan betaalde doorschakeldiensten in de 090x-reeksen te verbieden, om consumenten hier beter tegen te beschermen. De waakhond heeft het ministerie gevraagd de aanpassing met spoed te behandelen.