Dow stijgt 360 punten, koopjesjagers slaan toe

De S&P 500-index (+1,4%) en de Nasdaq (+0,9%) volgen bij een positieve beursstemming en stevige volumes in de handel.

De markt kijkt vanmiddag verder uit naar het actuele cijfer van het Amerikaanse consumentenvertrouwen.

Dell en GAP komen nabeurs met kwartaalresultaten.

Yellen geeft rust

Volgens brokers keert rust terug, nu er steeds meer signalen komen dat Democraat Joe Biden de entree naar het Witte Huis gaat maken en president Trump zijn verzet opgeeft.

Trump zou tegen medewerkers van de General Services Administration hebben bevestigd dat hij voor een voorspoedige overgang van de regeringsmacht van Republikeinen naar Democraten zou zorgen. Zijn berichten op Twitter hebben een andere toon.

Biden maakte gisteren bekend dat Janet Yellen, voormalig voorzitter van de Federal Reserve en een bekend gezicht voor Wall Street-handelaren, minister van Financiën wordt.

Yellen gaf eerder aan dat Washington veel meer moet uitgeven aan armere Amerikanen om een ongelijk herstel van de economie te voorkomen. De markt verwacht dat zij de kredietverstrekking van dit voorjaar zal versterken.

Minister van FinanciënMnuchin besloot vorige week dat de programma’s aan het einde van het jaar zouden stoppen.

„Ze heeft duidelijk laten zien dat ze bereid is de neerwaartse risico’s voor de economie tot een minimum te beperken”, aldus Allianz. „Dit is goed nieuws vanuit het oogpunt van markten.”

Olieprijs stijgt

In reactie ging de prijs van Amerikaanse olie naar het hoogste punt sinds de uitbraak van het coronavaccin. Handelaren zien weer brood in olie als de economie in 2021 dankzij een vaccin harder gaat draaien.

De dollar, altijd opgezocht als vluchtheuvel, daalde met 0,3% in de brede dollar-index. Op de obligatiemarkten steeg de vergoeding voor 10-jarig Amerikaans schatkis papier naar 0,868%, komend van 0,857%.

De Amerikaanse Case Shiller-huizenindex steeg volgens het laatste rapport met 6,6% in september op jaarbasis. Goud werd daarna direct 1,9% minder waard bij $1802 per troyounce (31,1 gram).

Tiffany glimt

Bij de grote fondsen noteerde Tesla 2% winst, en werd daarmee $500 miljard waard.

General Electric werd 6,8% meer waard. Ford Motor Company reed met 6,6% winst weg, oliebedrijf ConocoPhilips werd 5,6% duurder en Marathon Oil 6%.

Luchtvaartbedrijven als Delta Air Lines, American Airlines en United Airlines wonnen tot 8% ondanks sombere voorspellingen van de internationale brancheorganisatie IATA.

Koopjesketen Dollar Tree steeg 11% met zicht op meer verkopen. Cruisemaatschappij Carnival werd 10% meer waard op de beurs, Royal Caribbean steeg 8% en Norwegian Cruise zat als vanouds in het spoor met 7% opwaartse beweging in de S&P 500.

Bij de fondsen viel onder meer Tiffany tegen (-0,2%). De Amerikaanse juweliersketen heeft in het derde kwartaal bijna net zoveel diamanten en sieraden verkocht als in die periode een jaar eerder. De omzet van Tiffany, dat overgenomen wordt door het Franse luxeconcern Louis Vuitton Moët Hennesy (LVMH) boven de $1 miljard.

Ook Abercrombie & Fitch (-1,6%) verloor. Het heeft in dat derde kwartaal een lagere omzet neergezet, het zag wel sterke groei in de online verkopen.

Best Buy (-7%) ging fors terug. Hij meldde meer kwartaalverkopen over de afgelopen drie maanden, maar het aandeel ging achteruit. De omzet steeg op jaarbasis 21% tot $11,9 miljard. Zijn nettowinst steeg van $293 miljoen naar $391 miljoen.