Futures: Wall Street op winst dankzij steun voor Biden

De S&P 500 en de Nasdaq volgden voorbeurs op enige afstand met kleinere winsten.

De markt kijkt vanmiddag uit naar het actuele cijfer van het Amerikaanse consumentenvertrouwen.

Dell en GAP komen nabeurs met kwartaalresultaten.

Yellen geeft rust

Volgens brokers keert rust terug, nu er steeds meer signalen komen dat Democraat Joe Biden de entree naar het Witte Huis gaat maken en president Trump zijn verzet opgeeft. Trump heeft volgens de Wall Street Journal tegen medewerkers bevestigd dat hij voor een voorspoedige overgang van de regeringsmacht van Republikeinen naar Democraten zal zorgen.

Biden maakte gisteren bekend dat Janet Yellen, voormalig voorzitter van de Federal Reserve en een bekend gezicht voor Wall Street-handelaren, minister van Financiën wordt.

Yellen gaf eerder aan dat Washington veel meer moet uitgeven aan armere Amerikanen om een ongelijk herstel van de economie te voorkomen. De markt verwacht dat zij de kredietverstrekking van dit voorjaar zal versterken.

Minister van FinanciënMnuchin besloot vorige week dat de programma’s aan het einde van het jaar zouden stoppen.

„Ze heeft duidelijk laten zien dat ze bereid is de neerwaartse risico’s voor de economie tot een minimum te beperken”, aldus Allianz. „Dit is goed nieuws vanuit het oogpunt van markten.”

Olieprijs stijgt

In reactie ging de prijs van Amerikaanse olie naar het hoogste punt sinds de uitbraak van het coronavaccin. Handelaren zien weer brood in olie als de economie in 2021 dankzij een vaccin harder gaat draaien.

De dollar, altijd opgezocht als vluchtheuvel, daalde met 0,3% in de brede dollar-index. Op de obligatiemarkten steeg de vergoeding voor 10-jarig Amerikaans schatkis papier naar 0,868%, komend van 0,857%.

Tiffany glimt

Bij de fondsen viel onder meer Tiffany op. De Amerikaanse juweliersketen heeft in het derde kwartaal bijna net zoveel diamanten en sieraden verkocht als in die periode een jaar eerder. De omzet van Tiffany, dat overgenomen wordt door het Franse luxeconcern Louis Vuitton Moët Hennesy (LVMH) boven de $1 miljard.