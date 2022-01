Premium Het beste van De Telegraaf

Zo zit het echt met burn-out: er is géén epidemie

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Foto ter illustratie. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Over burn-outs horen we alarmerende berichten. Maar liefst 1,3 miljoen Nederlanders, 15% van de werkenden, zou burn-out-achtige klachten hebben. Daarmee valt al snel de term ’burn-out-epidemie’. Is het echt zo dramatisch? In hun boek De burn-out bubbel, prikken Wilmar Schaufeli en Jan Jaap Verolme deze mythe door.