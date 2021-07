Prins inspireerde race-legende Gijs van Lennep

Jhr. Gijs van Lennep, die op zijn zesde al mijn zijn vader meeging naar Zandvoort: het begin van een historische race-carrière. Ⓒ Foto De Telegraaf

,,Een liefhebberij”, volgens tenniscrack Richard Krajicek. Hij is aandeelhouder van de galerie, samen met zijn vrienden voetbalmakelaar Rodger Linse en Jeroen Mantel, directeur van fotopersbureau MMP. ,,Als we geen verlies maken, vind ik het prima”, zei de tennisser, die deze week zijn 25-jarig jubileum vierde als enige Nederlandse Wimbledon-winnaar.

Jeroen Mantel (l.), Rodger Linse (m.) en Richard Krajicek voor een plaat van de start van de Internationale Race van 1954 op Zandvoort. Ⓒ Foto De Telegraaf

,,De fotografen van deze platen zijn vaak onbekend”, wees Linse om zich heen. ,,Makkelijk met de rechten”, begreep advocaat Esther Vroegh, goed thuis in de wielrenwereld. In de tuin van de Haarlemse galerie maakte zij kennis met het enthousiaste rally-team van kaakchirurg-in-ruste Frans Praal en Ron Hageraats, die vertelde dat hij tandarts is. ,,Oh, dan hebben mensen zoals ik aan jouw rally-auto bijgedragen”, reageerde ze spontaan, waarna ze vertelde dat haar gebit ooit na een val hersteld moest worden.

Hun liefde voor klassieke auto’s bleek, toen Praal vertederd sprak van ’blikjes’ die niet altijd zomaar willen starten en wegrijden: ,,Mijn vrouw zegt dan: ’Hij is niet kapot, hij doet het alleen even niet’.”

Ron Hageraats (l.) met Esther Vroegh en Frans Praal. Ⓒ Foto De Telegraaf

Daar nam Van Lennep in zijn tijd geen genoegen mee: Sleutelen, sleutelen, sleutelen, was zijn devies. Hij herinnerde zich nog hoe de Thaise prins Bira in 1948 de eerste Nederlandse Grand Prix won: ,,Ik wist dat mijn vader naar Zandvoort ging en ik heb net zolang gezeurd tot ik mee mocht.” Zo startte op zijn zesde jaar de race-carrière van de man, die zich inmiddels de bekendste Nederlandse coureur van de 20ste eeuw kan noemen.