Premium Het beste van De Telegraaf

Prijsdaling nog niet in zicht ’Lastig aan groente te komen, tomaten en komkommers peperduur’

Door Pascal Kuipers en Eva Segaar Kopieer naar clipboard

Groenteman Jan Bos en klant Maurits van Zoeren bespreken de groenteprijzen Ⓒ Amaury Miller

Amsterdam - Veel groente blijft de komende week nog prijzig. Bloemkool is voor inkopers goedkoper geworden omdat er meer beschikbaar is vanuit Frankrijk, maar door aanhoudende kou in Spanje blijven tomaten en komkommers peperduur. Paprika heeft inmiddels de top bereikt en neemt qua inkoopprijs wat af, zegt internationale groente- en fruitinkoper Wim van Geest. „Als mensen grof geld moeten neerleggen, zoeken ze wel een alternatief.”