Dow Jones wint 100 punten, olieprijs steunt opmars

De leidende Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,5 procent hoger op 23.618 punten. De breed samengestelde S&P 500 klom 0,4 procent tot 2808 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,1 procent tot 8502 punten.

Intel stond kort na de openingsbel dik 3 procent lager. Het concern zette in het eerste kwartaal een recordomzet in de boeken dankzij de grotere vraag naar chips voor datacenters die op volle toeren omdat veel thuis wordt gewerkt vanwege de crisis.

De winstverwachtingen voor het tweede kwartaal vallen echter tegen. Andere chipfondsen zoals Advanced Micro Devices (AMD) en Applied Materials gingen in het kielzog mee omlaag.

Gilead en American Express

Biotechnoloog Gilead Sciences verloor bijna 1 procent na mediaberichten dat het middel remdesivir van Gilead tegen het coronavirus teleurstellende resultaten opleverde. Dat zette het sentiment op Wall Street onder druk. Gilead stelt overigens dat de gelekte rapporten een verkeerd beeld geven van het onderzoek.

Creditcardmaatschappij American Express (plus 2 procent) behaalde in het eerste kwartaal fors minder winst vanwege de coronacrisis. Consumenten, getroffen door lockdowns en verslechterende economische vooruitzichten, hielden met name in maart hun hand op de knip.

Daarnaast nam de onderneming een grote voorziening omdat door de crisis komende tijd veel krediet niet terugbetaald dreigt te worden.