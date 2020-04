Wall Street met winst het weekend in

De Dow-Jonesindex sloot de sessie 1,1 procent hoger op 23.775,27 punten. De brede S&P 500 klom 1,4 procent tot 2836,74 punten en de techgraadmeter Nasdaq won 1,7 procent tot 8634,52 punten. Met name technologieaandelen zorgden voor een positieve stemming. Techreuzen als Apple en Microsoft gaven graadmeters met winsten tot bijna 3 procent een zetje.

Intel sloot 0,4 procent hoger. Het concern zette in het eerste kwartaal een recordomzet in de boeken dankzij de grotere vraag naar chips voor datacenters die op volle toeren draaien omdat veel thuis wordt gewerkt vanwege de crisis. De winstverwachtingen voor het tweede kwartaal vielen tegen.

Biotechnoloog Gilead Sciences won 2,4 procent. Het bedrijf staat in de schijnwerpers na mediaberichten dat het middel remdesivir van Gilead tegen het coronavirus teleurstellende resultaten opleverde. Gilead stelt dat de gelekte rapporten een verkeerd beeld geven van het onderzoek.

Verder was er aandacht voor American Express. De creditcardmaatschappij behaalde in het eerste kwartaal fors minder winst vanwege de coronacrisis. Consumenten, getroffen door lockdowns en verslechterende economische vooruitzichten, hielden met name in maart hun uitgaven in bedwang. Daarnaast nam de onderneming een grote voorziening omdat door de crisis komende tijd veel krediet niet terugbetaald dreigt te worden. Het aandeel won 0,9 procent.

Vliegtuigfabrikant Boeing verloor 6,6 procent aan beurswaarde. De onderneming kondigt volgende week bij zijn handelsupdate waarschijnlijk een halvering van de productie van de 787 Dreamliner aan. Ook neemt het concern waarschijnlijk afscheid van een deel van het personeel.

Winkelketen JC Penney (min 11,3 procent) zou gesprekken voeren met schuldeisers over een schuldenherstructurering. Het bedrijf dreigt failliet te gaan door de malaise in de winkelsector door de virusuitbraak.

De euro was 1,0818 procent waard, tegen 1,0800 dollar eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 4 procent meer op 17,16 dollar. Brentolie werd 2,6 procent duurder op 21,88 dollar per vat.