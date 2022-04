Geen briefje in de bus bij niet thuis: Ouderenbond woest op PostNL

PostNL wil vanaf de zomer mensen die niet thuis zijn alleen nog via e-mail of de eigen app informeren dat er een poging is gedaan om het pakket te bezorgen en waar het kan worden opgehaald. Het postbedrijf zegt dat haar pakketbezorgers in 9% van de gevallen voor een gesloten deur staan. Door dan geen papieren bonnetje meer uit te schrijven, zou PostNL jaarlijks 70.000 kilo papier besparen.

Volgens de woordvoerder van ouderbond ANBO laat PostNL een aanzienlijk deel van de Nederlanders in de kou staan. „Hoe kunnen mensen die niet digitaal zijn en geen e-mailadres hebben, weten of hun pakket is aangekomen en waar het zich bevindt?”, zegt ze. „Papier besparen klinkt leuk, maar deze maatregel is heel klantonvriendelijk.”

Nadat ze het nieuwsbericht had gelezen, heeft de woordvoerder gelijk contact opgenomen met PostNL, maar dit heeft haar niet gerustgesteld. „PostNL zegt wel toe dat de bezorgers bij sommige pakketten nog wel een briefje zullen uitschrijven, bijvoorbeeld bij medische pakketten. Maar hoe herken je die? Als dat een anonieme kartonnen doos is, dan moet de ontvanger zonder e-mail of app het maar zelf uitzoeken. Deze maatregel is niet klantgericht en een heel slechte service. Ik ga ervan uit dat PostNL dit voor 1 juli oplost.”