Ziggo maakt film en kinder-tv-kanalen tijdelijk gratis

De kanalen zullen de komende vier weken gratis te zien zijn, omdat door het coronavirus ’het leven op zijn kop staat’, meldt Ziggo’s website. Ook KPN kijkt naar extra gratis aanbod, Het bedrijf had vanochtend Film 1 vrijgegeven, maar zette die later weer achter de abonnementsmuur. Disney+ kondigde vanochtend aan de enorm succesvolle kinderfilm Frozen 2 niet pas in juli maar morgen al vervroegd op zijn menu te zetten, maar dat bleek niet voor Nederland te gelden wegens ’bestaande afspraken'.